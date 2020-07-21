З "Борисполя" тепер можна вилетіти по цифровому паспорту

Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

Опція діє на внутрішні авіаперельоти

З вівторка, 21 липня, з аеропорту "Бориспіль" можна вилетіти з допомогою цифрового паспорта в додатку "Дія". Відповідні зміни в технологічні інструкції аеропорту затвердила Державна авіаційна служба України.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Facebook.

За його словами, дана опція діє тільки для внутрішніх перельотів.

"Після прибуття в аеропорт необхідно відкрити програму "Дія" і показати екран смартфона на пункті контролю авіабезпеки для зчитування QR-коду. Після цього пасажирові дозволено зробити політ", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні три аеропорту відкрили пункти тестування на коронавірус.