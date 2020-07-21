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Из "Борисполя" теперь можно вылететь по цифровому паспорту

Вторник 21 июля 2020 20:38
Из "Борисполя" теперь можно вылететь по цифровому паспорту
Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Опция действует на внутренние авиаперелеты

Со вторника, 21 июля, из аэропорта "Борисполь" можно вылететь с помощью цифрового паспорта в приложении "Дія". Соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утвердила Государственная авиационная служба Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

По его словам, данная опция действует только для внутренних перелетов.

"По прибытии в аэропорт необходимо открыть приложение "Дія" и показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру разрешено совершить полет", - отметил он.

Напомним, в Украине три аэропорта открыли пункты тестирования на коронавирус.

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Новости Украины авиасообщениеВладислав Криклий
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