ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Навколо Борисполя побудують об’їзну дорогу з чотирма смугами

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 14:20
Навколо Борисполя побудують об’їзну дорогу з чотирма смугами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підготовку ТЕО фінансує Світовий банк

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") підписало контракт на підготовку техніко-економічного обґрунтування прокладання об’їзної дороги м. Бориспіль. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як зазначається в повідомленні, об'їзна дорога Борисполя забезпечить проїзд автомобілів без в'їзду в місто по трасі М-03, а також проїзд автомобілів з боку Києва в напрямку траси Н-08 Бориспіль - Запоріжжя - Маріуполь і траси Т-10-18.

Нова дорога буде мати 1б категорію з чотирма смугами руху і максимальною дозволеною швидкістю руху 110 км/год, додали в компанії.

"Очікується, що нова об'їзна дорога не тільки звільнить місто від транзиту, який зараз становить близько 30 тис. авто на добу, але і дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить кількість аварій", - наголошується в повідомленні.

Підготовка ТЕО фінансується за кошти позики Світового банку. Відповідно до умов контракту, ТЕО може бути готове до грудня цього року.

Нагадаєм, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. 

Як повідомляло РБК-Україна, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у листопаді 2018 року підписало контракт з азербайджанською компанією AzVirt на капітальний ремонт дороги М-01на ділянці Київ - Кіпті протяжністю 80 км. 

Аваков анонсував запуск системи відеофіксації порушень ПДР Новак спрогнозував, коли відмовляться від лівих поворотів на трасах
Новини України дорогиБорисполь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся