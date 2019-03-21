Навколо Борисполя побудують об’їзну дорогу з чотирма смугами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підготовку ТЕО фінансує Світовий банк

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") підписало контракт на підготовку техніко-економічного обґрунтування прокладання об’їзної дороги м. Бориспіль. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як зазначається в повідомленні, об'їзна дорога Борисполя забезпечить проїзд автомобілів без в'їзду в місто по трасі М-03, а також проїзд автомобілів з боку Києва в напрямку траси Н-08 Бориспіль - Запоріжжя - Маріуполь і траси Т-10-18.

Нова дорога буде мати 1б категорію з чотирма смугами руху і максимальною дозволеною швидкістю руху 110 км/год, додали в компанії.

"Очікується, що нова об'їзна дорога не тільки звільнить місто від транзиту, який зараз становить близько 30 тис. авто на добу, але і дозволить істотно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить кількість аварій", - наголошується в повідомленні.

Підготовка ТЕО фінансується за кошти позики Світового банку. Відповідно до умов контракту, ТЕО може бути готове до грудня цього року.

Нагадаєм, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляло РБК-Україна, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у листопаді 2018 року підписало контракт з азербайджанською компанією AzVirt на капітальний ремонт дороги М-01на ділянці Київ - Кіпті протяжністю 80 км.