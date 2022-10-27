ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Борисполе ограничат движение транспорта и пешеходов в отдельных районах: что произошло

Новина українською →
Борисполь, Четверг 27 октября 2022 10:12
В Борисполе ограничат движение транспорта и пешеходов в отдельных районах: что произошло Фото: в Борисполе ограничат движение транспорта и пешеходов в отдельных районах (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 27 октября, в Борисполе Киевской области возможно временное ограничение движения транспортных средств. Не исключена проверка документов, в том числе пешеходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал Borik.

"Сегодня представители правоохранительных органов приступили к проведению проверочных мероприятий на территории города", - говорится в сообщении.

В связи с этим в отдельных районах возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проводится проверка документов.

"Сохраняйте спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам", - добавляют в Telegram-канале.

Ранее в Бориспольском районе Киевской области усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности в связи с военными учениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борисполь
NEWS
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов