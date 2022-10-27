В Борисполе ограничат движение транспорта и пешеходов в отдельных районах: что произошло

Фото: в Борисполе ограничат движение транспорта и пешеходов в отдельных районах (Getty Images)

В четверг, 27 октября, в Борисполе Киевской области возможно временное ограничение движения транспортных средств. Не исключена проверка документов, в том числе пешеходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал Borik.

"Сегодня представители правоохранительных органов приступили к проведению проверочных мероприятий на территории города", - говорится в сообщении. В связи с этим в отдельных районах возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проводится проверка документов. "Сохраняйте спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам", - добавляют в Telegram-канале.