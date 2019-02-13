В Борисполі затримали єпископа УПЦ МП

Із затриманим працюють правоохоронці

В аэропорту Борисполь задержали викария Киевской митрополии УПЦ МП епископа Гедеона (Юрия Харона). Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на представителя ГПСУ Олега Слободяна.

Как сообщается, у гражданина изъяли заграничный паспорт.

"Сегодня около 18.00, в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, выявлен гражданин Украины Харон Юрий. В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяла его украинский загранпаспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран", - написал Слободян.

Также было установлено, что епископ УПЦ МП занимается антиукраинской пропогандой.

"Кроме этого, в ходе дальнейшего собеседования оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропогандой и является активным адептом "РУССКОГО МИРА". Сейчас с данным гражданином работают правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение относительно дальнейших правовых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил к шести годам лишения свободы священника УПЦ МП.

Так, в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов.