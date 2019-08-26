У Борисполі стався вибух в квартирі, є постраждалий

У понеділок, 26 серпня, у Борисполі стався вибух в одній з квартир житлового будинку, в результаті чого постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Київської області у Facebook.

Як повідомляється, співробітники поліції отримали повідомлення про вибух газу в житловому будинку в Борисполі. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що в одній з квартир вибухнула газова плита.

Зазначається, що в результаті вибуху постраждав господар квартири, чоловік 1937-го року народження. Постраждалий з численними опіками був госпіталізований до місцевої лікарні. Інші мешканці будинку не постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в кінці червня у Закарпатській області стався вибух газоповітряної суміші. В результаті вибуху було пошкоджено житловий будинок, а також травмовано двоє осіб. Серед постраждалих - дворічна дитина.

Також РБК-Україна писало, що у Канаді автомобіль врізався в житловий будинок, в результаті чого стався вибух газопроводу. Внаслідок вибуху було зруйновано 8 будинків та постраждали семеро людей. Також була проведена евакуація жителів сотні сусідніх будинків. Жінка, яка перебувала за кермом автомобіля, була заарештована.