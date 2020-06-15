"Бориспіль" відновив авіаперевезення: нові правила роботи

Фото: термінал D (wikimedia by Alexander Savin)

Аеропорт опублікував правила роботи під час карантину

Аеропорт "Бориспіль" сьогодні почав обслуговувати міжнародні рейси. Працюватиме тільки термінал D, а ресторани і Duty Free функціонуватимуть із врахуванням вимог фізичного дистанціювання.

Про це повідомили у прес-службі аеропорту.

Потрапити до будівлі аеровокзалу зможуть лише пасажири з посадковим талоном, екіпажі та працівники аеропорту. Щодо інших відвідувачів, то зайти до терміналу вони зможуть тільки в особливих випадках, наприклад, якщо вони супроводжують пасажирів з обмеженою рухливістю або дітей, що відлітають без супроводу дорослих.

"Дістатися до/з аеропорту можна на таксі, потягом Kyiv Boryspil Express, а також автобусами Sky Bus, які поступово відновлюють свою роботу за звичайним розкладом (щодо графіку просимо звертатися до Атасс Бориспіль)", - йдеться у повідомленні.

Щодо роботи бізнес-залів для очікування рейсу. Працюватиме прем’єр VIP зал. Пасажири міжнародних рейсів зможуть скористуватися лише одним з чотирьох бізнес залів.

"Кафе, ресторани та магазини Duty Free будуть працювати із врахуванням вимог фізичного дистанціювання, наявності антисептиків для рук та можливості безготівкового розрахунку. Не продаватиметься преса та дитячі іграшки", - йдеться у повідомленні.

Усередині терміналу не працюватимуть кімнати для куріння та дитячі ігрові майданчики. Журнали, газети та іншу друковану продукцію теж не продаватимуть.

Нагадаємо, сьогодні аеропорт "Бориспіль" планує обслужити 13 міжнародних рейсів.

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Автор: Роман Калиниченко