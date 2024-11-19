Борис Джонсон рассказал, как Украине победить РФ

Напомним, 21 июляДжонсон обнародовал мирный план для Украины, который мог бы в случае переизбрания на пост президента США использовать Дональд Трамп.

Такой план предполагает, что российские солдаты должны отступить на территории, находившиеся под их оккупацией до 24 февраля 2024 года.

Также Джонсон предлагает заменить часть американских солдат в странах Европы на украинцев, сдерживающих российскую угрозу.

Такую инициативу бывший премьер Британии опубликовал через несколько дней после того, как провел встречу с Дональдом Трампом в США.

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