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Борис Джонсон поміщений під спостереження після контакту з міністром, що заразився

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Україна, Неділя 18 липня 2021 13:18
Борис Джонсон поміщений під спостереження після контакту з міністром, що заразився Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і міністр фінансів Ріші Сунак не будуть самоізолюватися після контакту з міністром охорони здоров'я Саджидом Джавідом. У міністра - позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Даунінг-стріт заявила, що вони візьмуть участь у пілотній програмі, в якій щоденні тести замінять самоізоляцію.

За словами представника уряду, їм доведеться самоізолюватися, коли вони не працюють, і будуть займатися тільки важливими справами.

Лейбористи з опозиції вже заявили, що громадськість подумає, що це означає, що "є одне правило для них, а для всіх нас - інше".

Джавід отримав позитивний результат в суботу вранці після зустрічі на Даунінг-стріт напередодні, і з Борисом Джонсоном і Ріші Сунаком зв'язалися співробітники NHS Test and Trace в якості його контактів.

Даунінг-стріт входить до числа 20 організацій приватного і державного сектора, в тому числі Network Rail, Transport for London і Border Force, які беруть участь в пілотному проекті, в ході якого близькі люди з хворими covid проходять щоденні тести.

На робочому місці необхідна система тестування для безсимптомних людей, і люди, які беруть участь, повинні самоізолюватися, коли не працюють.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я і соціальних справ Великобританії Саджид Джавід заразився коронавірусом. За його словами, завдяки зробленому щепленню від COVID - 19 захворювання протікає в легкій формі.

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Великобритания Коронавірус
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