Главная » Бизнес » Энергетика

Долговой кризис и прайс-кэпы тормозят развитие энергорынка, - эксперт

Вторник 14 октября 2025 16:18
UA EN RU
Фото: долговой кризис и прайс-кэпы тормозят развитие энергорынка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Долговой кризис и искусственные регуляторные барьеры на рынке электроэнергии остаются ключевыми барьерами для восстановления и инвестиций в украинскую энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технического директора НПП "ЭНЕРГО-ПЛЮС" Андрея Калинова.

По его словам, Украина сейчас переживает "самое сложное испытание в истории своей энергосистемы".

"Российские атаки, дефицит мощностей, необходимость восстановления и декарбонизации создают беспрецедентные вызовы. Но одновременно возникает и уникальное окно возможностей", - подчеркнул Калинов.

В то же время эксперт отметил, что без решения критических проблем ни одна реформа энергорынка не будет полноценной.

"Следует признать, что реформа энергетики не может состояться без решения критических проблем, а именно: хронического недоинвестирования в сети, их высокой аварийности и устаревшего регулирования рынка электроэнергии (в частности прайс-кепов), которое сдерживает инвестиции и интеграцию в европейский рынок", - подчеркнул он.

Калинов также обратил внимание, что следствием несбалансированной тарифной политики стали долги, которые годами накапливались перед производителями, в частности "зеленой" энергии.

"Несбалансированная тарифная политика ранее уже приводила к накоплению долгов перед производителями "зеленой" энергии", - отметил эксперт.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что долговая проблема напрямую влияет на способность энергетических компаний восстанавливать инфраструктуру после российских ударов.

