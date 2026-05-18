Арест счетов: закроют ли должникам доступ к "последней копейке" и когда будут забирать жилье

Главное: Во время военного положения должники имеют право разблокировать на счету около 15 тысяч гривен в месяц, подав соответствующее заявление.

в месяц, подав соответствующее заявление. Порог долга, при котором государство может принудительно продать единственное жилье человека, повысили с 200 тысяч гривен до более 400 тысяч гривен.

Мелкие банки обяжут подключиться к автоматизированной системе ареста счетов, которая уже охватывает 90% банковского рынка.

Арест счетов: сколько денег разрешат тратить

Исполнительная служба имеет законное право арестовывать все средства, которые находятся на счетах должника. Однако на период действия военного положения государство предусмотрело защитный механизм для граждан.

Как отметил Андрей Гайченко, речь не идет о том, чтобы лишить людей денег для проживания.

"Можем ли мы арестовать все до копейки? Да, мы можем это сделать, но до конца военного положения, по заявлению любого лица, можно разблокировать счет, чтобы средствами можно было пользоваться в пределах около 15 тыс. грн в месяц", - подчеркнул Андрей Гайченко.

Новый порог для продажи имущества: жилье защитили от мелких долгов

Принятый парламентом закон о цифровизации исполнительного производства улучшает положение многих должников. Документ запрещает обращать взыскание на единственное жилье человека, если сумма взыскания не превышает 50 минимальных заработных плат (сейчас это составляет 432 тысячи гривен).

По словам замминистра юстиции, ранее единственная недвижимость могла быть выставлена на торги для погашения задолженности уже от 200 тыс. грн. Теперь этот порог фактически повышен до более 400 тыс. грн.

Сейчас в исполнительной службе находится около 3 млн производств. Около 95% из них не дотягивают до нового предела, который позволяет принудительную продажу недвижимости. Из-за этого часть объектов, которые раньше могли выставить на торги по старым правилам, теперь просто снимут с продажи.