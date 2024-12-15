Долги перед "зелеными" инвесторами в 2024 году выросли вдвое, - ассоциация

За текущий год долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии выросли в 2 раза и достигли 38 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова.

"К сожалению, сегодня мы имеем задолженность перед производителями из возобновляемых источников энергии по разным оценкам в размере 35-38 млрд грн. Причем хочу отметить, что рост почти вдвое", - сказал Конеченков во время конференции.

По его словам, такие долги негативно влияют на дальнейшие планы по строительству зеленых электростанций в Украине.

Конеченков также подчеркнул, что правительство не выполняет меморандум, который был подписан в 2020 году с инвесторами, и предусматривал, что государство будет решать долговые проблемы на рынке зеленой энергетики.

Вместе с тем, председатель правления УВЭА рассказал, что не видит перспективы решения долговых проблем, поскольку Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг не может определиться с тем, чтобы утвердить бездефицитный тариф на передачу для компании Укрэнерго, чтобы она перестала накапливать долги перед зелеными инвесторами.

"В прошлом году 31 декабря вечером НКРЭКУ собралось, приняло тариф, но немножко уменьшенный, чем это предполагалось. Очень хочу верить, что в этом году, не будет уменьшен тариф, который может остановить накопление долгов", - отмечает Конеченков.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

По мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые постоянно увеличиваются.