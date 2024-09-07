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Долги перед инвесторами во ВИЭ не способствуют строительству новых электростанций, - эксперт

Суббота 07 сентября 2024 20:11
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Долги перед инвесторами во ВИЭ не способствуют строительству новых электростанций, - эксперт Фото: долги перед инвесторами во ВИЭ не способствуют строительству новых электростанций (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Задолженность перед инвесторами в возобновляемую энергетику достигла 38 млрд грн и от скорости выплаты этих долгов зависит темп строительства нового зеленого поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Сегодня долг перед генерацией ВИЭ со стороны государственного Гарпока - 38 млрд грн. Это несмотря на то, что у государственных банков есть свободные деньги", - сказал Омельченко.

Он подчеркнул, что государство почему-то не пытается делать что-то, чтобы отдать долги, хотя такое возмещение долга позволило бы профинансировать строительство новых мощностей зеленого поколения.

По его словам, уровень расчетов с производителями и инвесторами в зеленую энергетику составляет всего 60%.

"Огромный вопрос, будут ли инвесторы дальше вкладывать в развитие зеленой генерации, когда больше трети заработанных средств они не получают", добавил эксперт.

Также он привел пример 7,3 млрд грн долга за предыдущие годы. А именно Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам определила, что компания Укрэнерго недополучила эти деньги в тарифе на передачу, чтобы произвести выплаты за услугу по увеличению доли ВИЭ.

"НКРЭКУ четко определила это по результатам аудита еще весной. Прошло несколько месяцев и никто ничего не сделал, чтобы погасить долги перед производителями зеленой электроэнергии", - отмечает Омельченко.

Как сообщалось, эксперты считают, что правительство должно обеспечить предоставление банковских кредитов Энергоатому, чтобы компания погасила свою многомиллиардную задолженность на энергорынке. Это справится с проблемой круговых долгов и ускорит строительство новых зеленых энергомощностей.

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