ua en ru
Вт, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Долги на энергорынке и ручное регулирование цен: что сдерживает инвестиции в новую генерацию

15:18 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Александр Мороз
Долги на энергорынке и ручное регулирование цен: что сдерживает инвестиции в новую генерацию Почему бизнес не спешит инвестировать в энергетику Украины (фото: GettyImages)
Додати як бажане джерело в Google

Украина не создала достаточных условий для масштабных частных инвестиций в новую децентрализованную генерацию из-за долгового кризиса на энергорынке и сохранения ручного регулирования.

Об этом заявила аналитик и руководительница по коммуникациям Ukraine Facility Platform Мария Цатурян, пишет РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.

По ее словам, одним из главных барьеров остается долговый кризис на энергорынке, объем которого уже превышает 2 млрд евро. Для привлечения частного капитала необходимо не только погасить накопившуюся задолженность, но и остановить появление новых долгов и обеспечить покрытие разницы в случаях, когда тарифы устанавливаются ниже себестоимости.

"Пока долги растут, инвестор не поверит, что ему заплатят и будет строить генерацию только для себя", - подчеркнула Цатурян.

Вторым системным барьером она назвала сохранение ручного контроля над энергорынком. Украина в рамках евроинтеграции уже взяла на себя обязательства по независимости НКРЭКУ, объединению рынков с ЕС и постепенному отказу от ручного регулирования цен.

"Именно эти реформы лишают государство возможности вручную распределять деньги и доступ к рынку, а значит ослаблять систему в длительной перспективе", - отметила Цатурян

По ее мнению, без решения долговой проблемы и перехода к предполагаемым рыночным правилам у бизнеса не будет достаточных стимулов вкладывать средства в генерацию, необходимую для децентрализации энергосистемы.

Напомним, недавно ICC Ukraine повторно обратился в НКРЭКУ с призывом установить максимальные прайс-кепы на уровне 18 000 грн/МВт-ч и постепенно приближать механизм ценообразования к принципам энергорынка ЕС.

В организации отмечали, что зависимость доходности нового маневрового поколения от административных решений относительно ценового предела повышает регуляторные риски и усложняет привлечение частного капитала.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Электроэнергия Энергетики
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все, что известно о встрече Украины, США и России
Переговоры в Абу-Даби: все, что известно о встрече Украины, США и России
Аналитика
Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир