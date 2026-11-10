Борги на енергоринку та ручне регулювання цін: що стримує інвестиції у нову генерацію

За її словами, одним із головних бар'єрів залишається боргова криза на енергоринку, обсяг якої вже перевищує 2 млрд євро. Для залучення приватного капіталу необхідно не лише погасити накопичену заборгованість, а й зупинити появу нових боргів та забезпечити покриття різниці у випадках, коли тарифи встановлюються нижчими за собівартість.



"Поки борги зростають, інвестор не повірить, що йому заплатять, і будуватиме генерацію лише для себе", - наголосила Цатурян.



Другим системним бар'єром вона назвала збереження ручного контролю над енергоринком. Україна в межах євроінтеграції вже взяла на себе зобов'язання щодо незалежності НКРЕКП, об'єднання ринків з ЄС та поступової відмови від ручного регулювання цін.



"Саме ці реформи позбавляють державу можливості вручну розподіляти гроші й доступ до ринку, а отже, послаблювати систему в тривалій перспективі", - зазначила Цатурян



На її думку, без вирішення боргової проблеми та переходу до передбачуваних ринкових правил бізнес не матиме достатніх стимулів вкладати кошти у генерацію, необхідну для децентралізації енергосистеми.