Долги на энергорынке превысили 70 млрд гривен, - Рябцев

Долги на рынке электроэнергии Украины достигли критических масштабов и составляют около 70 млрд грн.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По его словам, правительство до сих пор не предложило действенного механизма урегулирования задолженности, хотя потребность в этом возникла давно.

"И еще один вопрос, который до сих пор не решен, - это долговой вопрос. 70 миллиардов гривен долг на рынке электрической энергии. Что дальше делать?", - спрашивает эксперт.

Рябцев отмечает, что такая ситуация фактически лишает энергетические компании возможности возобновлять сети и закупать необходимое оборудование.

"Для того чтобы энергетические компании имели возможность восстанавливать сети и системы, им нужны деньги для закупки оборудования, для закупки расходных материалов. А где они возьмут эти деньги, если они в долгах, как в шелках?", - говорит он.

Эксперт предостерегает, что без принятия решений по погашению накопившихся обязательств энергетический сектор не сможет обеспечить стабильность и инвестиционную привлекательность.