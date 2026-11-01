Долги на энергорынке оплачивают все украинцы из-за цен на товары и услуги, - эксперт

По ее словам, без решения проблемы неплатежей Украина рискует повторить ситуацию после реформы 2019, когда переход к новой модели рынка не остановил рост задолженности.

"Да, не разрешив долговой проблемы, мы не сможем нормально интегрироваться в рынок ЕС. Это еще одна сложная задача. Сейчас ее часто объясняют социальными обстоятельствами: кого нельзя заставить платить, кого нельзя отключить. Но внутри страны все равно придется навести порядок, чтобы долги не накапливались", - подчеркнула Евстигнеева.



По ее словам, накопление задолженности связано не только с социальными обстоятельствами, но и политическими интересами. Практика списания долгов потребителям, не оплачивающим электроэнергию, не стимулирует их в дальнейшем выполнять свои финансовые обязательства.



"За этими долгами стоят и политические интересы. В определенный момент нужно сделать выбор: чьи интересы мы обслуживаем и как это сказывается на государстве и энергетическом рынке. Если человек или предприятие не платит, а затем долг списывают, это не создает мотивации платить дальше", - пояснила эксперт.