Долг за "зеленую" электроэнергию за 2022 год тормозит рынок, - Савченко

"Есть проблематика значительная - это задолженность 2022 года. Фактически, скажем, что, по разным оценкам, где-то 54-60% уровень расчетов, 40% - это долг. Это довольно большие суммы, миллиардные суммы, действительно", - отметила она.

По словам эксперта, одна из причин этой задолженности - споры относительно станций, расположенных на временно оккупированных территориях, именно они вызвали громкий скандал в 2023 году.

"Я не знаю, помнят ли украинцы скандал 2023 года, когда оказалось, что оплачивали за электрическую энергию станциям, которые ее производили на оккупированных территориях. Из-за чего возник этот скандал? НЭК "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" не могут понять, как учитывать эту электрическую энергию. Есть споры по актам, по объемам и так далее. Это влияет на окончательные расчеты за 2022 год", - пояснила Савченко.

Юрист также отметила, что "Гарантированный покупатель" подал иски к компаниям, которым ранее уже платили деньги за электроэнергию, произведенную на оккупированных территориях, в то же время оснований для таких исков может быть недостаточно.

"Данные выработки электрической энергии не эфемерны, то есть они четко отслеживаемые, и компаниям платилось, подписывались акты. И только после скандалов оказалось, что якобы не было поставок ими электрической энергии, хотя в большинстве случаев это не так", - подчеркнула она.