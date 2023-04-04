Боретесь за нашу свободу и европейское будущее, - Зурабишвили обратилась к украинцам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Вильнюс выступила с поддержкой Украины. Заявила о борьбе украинцев за свободу и европейское будущее.

Президент приняла участие во встрече в поддержку борьбы за свободу Украины на Кафедральной площади для почтения памяти жертв насилия россиян в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах нашей страны.

"Литва - одна из стран, которые, как Украина и Грузия, знают, что означает опыт российской оккупации и агрессии. Многие люди в Европе повторяют, что вы боретесь за наше будущее и нашу свободу, но мы из своего опыта знаем, что вы боретесь за нашу свободу и европейское будущее", - отметила президент.

Зурабишвили убеждена в том, что Грузия и Украина в будущем будут вместе в Европе и это произойдет благодаря "исключительно мужественной борьбе ваших воинов и ваших граждан, которые вместе осуществляют это выдающееся сопротивление".