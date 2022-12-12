Боремся и за них тоже. Зеленский рассказал о роли США в окончании войны

"США - лидер в поддержке Украины и без их поддержки нам будет сложно, очень сложно. И вопрос завершения войны также зависит от этой поддержки. Чтобы она была короче - более мощная помощь нужна", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, если изменится климат в политике США, в частности в Конгрессе, то это может очень сильно повлиять на помощь Украине.

"Мы сражаемся за весь мир, за демократию и свободу всего мира. Мы знаем, за что мы воюем, самое главное, чтобы США и общество это осознавали, не сбились с курса поддержки Украины и знали, что мы воюем и за них тоже", - отметил глава государства.