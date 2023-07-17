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Боррель: выход России из "зерновой сделки" создает много проблем по всему миру

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Понедельник 17 июля 2023 21:48
Боррель: выход России из "зерновой сделки" создает много проблем по всему миру Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия своим решением выйти из "зерновой сделки" создала много проблем для всего мира. Оно является полностью неоправданным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии журналистам заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Мне очень жаль говорить сегодня о том, что Россия отказалась продлевать это соглашение. Это что-то очень серьезное, что создаст большое количество проблем для многих людей по всему миру", - отметил Боррель.

По его словам, Евросоюз будет делать все возможное, чтобы сделать украинское зерно доступным для тех, кто его потребляет, при помощи коридоров солидарности.

"Я должен осудить Россию за это решение, совершенно неоправданное, что превращает голод людей в оружие", - добавил глава дипломатии ЕС.

Он также добавил, что считает "полной чепухой" обвинения Москвы в ограничении экспорта российской сельхозпродукции с использованием санкций.

Россия вышла из "зерновой сделки"

Напомним, последние несколько месяцев российские чиновники активно угрожали, что их страна прекратит свое участие в "зерновой сделке", которая сделала возможным экспорт украинского продовольствия по Черному морю.

Уже сегодня, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально заявил, что его страна не будет продлевать договоренности.

По его словам, это связано с тем, что условия страны-агрессора якобы не выполняют.

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