Боррель обсудил с генсеком ООН обеспечение экспорта зерна из Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Главной темой обсуждений стало обеспечение дальнейшего экспорта украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в Twitter.
По словам главы дипломатии ЕС, телефонный разговор был проведен для того, чтобы "скоординировать действия по обеспечению экспорта зерна и удобрений из Украины".
"Россия должна вернуться к соглашению, позволяющему морскому коридору доставить продовольствие в мир. ЕС сыграет свою роль в борьбе с глобальным продовольственным кризисом", - написал Боррель по итогам переговоров.
Напомним, вчера, 29 октября, Россия заявила о своем выходе из зерновой сделки якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".
После этого Боррель призвал Москву отменить такое решение, поскольку оно ставит под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений из Украины.
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