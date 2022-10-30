Боррель обсудил с генсеком ООН обеспечение экспорта зерна из Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в Twitter .

По словам главы дипломатии ЕС, телефонный разговор был проведен для того, чтобы "скоординировать действия по обеспечению экспорта зерна и удобрений из Украины".

"Россия должна вернуться к соглашению, позволяющему морскому коридору доставить продовольствие в мир. ЕС сыграет свою роль в борьбе с глобальным продовольственным кризисом", - написал Боррель по итогам переговоров.