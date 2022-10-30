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Боррель обсудил с генсеком ООН обеспечение экспорта зерна из Украины

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Воскресенье 30 октября 2022 16:48
Боррель обсудил с генсеком ООН обеспечение экспорта зерна из Украины Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Главной темой обсуждений стало обеспечение дальнейшего экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в Twitter.

По словам главы дипломатии ЕС, телефонный разговор был проведен для того, чтобы "скоординировать действия по обеспечению экспорта зерна и удобрений из Украины".

"Россия должна вернуться к соглашению, позволяющему морскому коридору доставить продовольствие в мир. ЕС сыграет свою роль в борьбе с глобальным продовольственным кризисом", - написал Боррель по итогам переговоров.

Напомним, вчера, 29 октября, Россия заявила о своем выходе из зерновой сделки якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

После этого Боррель призвал Москву отменить такое решение, поскольку оно ставит под угрозу основной путь экспорта зерна и удобрений из Украины.

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ООН Российская Федерация Антониу Гутерриш Жозеп Боррель Евросоюз Война России против Украины
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