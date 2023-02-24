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Боррель о "мирном плане" Китая: это документ о позиции

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Предложение, которое Китай представил для прекращения войны в Украине, не является мирным планом, это документ о позиции.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Financiero.

"Это не мирный план, это документ о позиции, в котором Китай собрал воедино все свои позиции, выраженные с начала российского вторжения в Украину год назад", - заявил он.

Боррель добавил, что не хочет отвергать документ, поскольку в нем содержатся "важные соображения" о применении ядерного оружия или обмене пленными, по которым "мы можем договориться".

Напомним, Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны, которую Россия развязала против Украины.

В США уже отреагировали на документ, напомнив, что война в Украине может закончиться хоть завтра, поскольку это "война выбора" российского диктатора Владимира Путина.

Также в Офисе президента отметили, что любой "мирный план", предусматривающий прекращение огня и новую линию разграничения, продолжит оккупацию и российский геноцид на территории Украины.

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Жозеп БоррельВойна России против УкраиныКитай