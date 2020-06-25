На боротьбу з повенями виділили майже 700 млн гривень

Кабмін виділив гроші чотирьом областям
Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України. Більшу частину грошей отримає Івано-Франківська область.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.
За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, гроші виділяються на боротьбу з наслідками надзвичайної ситуації на території Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей.
"Прийняти розпорядження про виділення коштів з резервного бюджету в сумі 672 млн гривень для надання допомоги населенню та проведення першочергових аварійно відновлювальних заходів", - зазначив Петрашко.
Зокрема, кошти розподілять таким чином:
Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив виділити 82 млн гривень силовикам, які задіяні в ліквідації наслідків повені. З них 41 млн гривень спрямують ДСНС, 22 млн - Національній гвардії та 19 млн - Національній поліції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області покращується ситуація з паводками, на ранок 25 червня рівень річки Бистриця знизився на півтора метра.
Водночас в Чернівецькій області, починаючи з опівночі, рівень води знизився на майже два метри.
Автор: РБК-Україна