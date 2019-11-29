Бондаренко може незабаром втратити посаду голови ДніпрОДА, - Богданов

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Бондаренко може стати першим кандидатом на звільнення. Таку думку висловив колишній радник глави ОДА Юрій Богданов, аналізуючи заяви і дії нового керівника області.

Зокрема, Богданов звернув увагу на інформацію на сайті ОДА про те, що садок №165 в Дніпрі стане сучасним та затишним, завдяки старанням нового голови ОДА.

"Правда, реконструкцію садочка почала наша команда, на ⅔ виконала - теж. А потім куратори нового голови ОДА це та десятки будівництв заморозили", - обурюється Богданов.

"Був би Олександр розумним і самостійним, продовжував би кращі починання попередників. І при потрібному рівні прагматичного цинізму привласнював собі їх (наші) досягнення. Це була б зрозуміла логіка. Але що робить Олександр? Олександр за наказом куратора заморожує все, що ми робили", - розповів експерт.

За даними члена команди Резніченка, новий голова ОДА може незабаром позбутися своєї посади.

"Наскільки мені відомо, Олександр і так кандидат №1 на виліт з посади. Дискредитація нової влади в найбільшому регіоні країни главою ОДА - занадто безглуздо саме по собі. І добре, що це вже розуміють. А до посту просто додано підбір фото. Фото проектів, які ми реалізували. І тут - 1% від зробленого в області за 4 роки", - додав Богданов.

Раніше Дніпропетровську ОДА під керівництвом Бондаренка запідозрили у затримці виплат підрядникам грошей за побудовані дороги, спорткомплекси, школи та інші інфраструктурні об'єкти.

Попередня команда Дніпропетровської ОДА за 5 років побудувала і відремонтувала в області понад 500 доріг.