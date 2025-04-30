Бондарь рассказал, что бразильцы "Шахтера" думают о войне в Украине

Что говорят бразильцы о войне

"Они очень переживают, очень волнуются по этому вопросу. Поэтому, когда там бывает несколько прилетов, то на следующее утро они спрашивают: как люди, есть ли погибшие", - рассказал Бондарь.

По его словам, бразильцы искренне желают мира Украине и мечтают о том времени, когда футболисты смогут играть в спокойной и безопасной стране.

"Они тоже хотят, чтобы мы жили в безопасной стране, чтобы никто не стрелял, а мы могли играть спокойно. Ну и конечно, чтобы люди делали свою работу без страха", - добавил футболист.

В целом, говорит украинский футболист, легионеры "горняков" "очень хорошо относятся к нам, к нашим традициям, к нашей стране".

Как бразильцы адаптируются в Украине

По словам Валерия, в команде царит хорошее взаимопонимание между украинцами и легионерами. Общение поддерживается не только через переводчиков, но и благодаря "футбольному языку", который понятен для всех.

Особое внимание иностранцы обращают на украинскую погоду. Особенно тяжелым для них является переход к холодам и снегу, к чему бразильские игроки привыкают не просто.

"Когда там уже немножко похолодает и выпадает снег - то они не сильно адаптированы к этой погоде. И им к этому надо привыкать вообще. Как и к самому чемпионату, потому что у нас более такой силовой футбол и у многих команд очень хорошая оборона, что не похоже на их чемпионат", - сказал Бондарь.

Напомним, что сейчас в "Шахтере" играет 9 бразильских футболистов, среди которых Кевин, Эгиналду, Марлон Гомес, Педриньо, Невертон и другие.

К слову, совсем недавно, 19 апреля, во время матча УПЛ между "Шахтером" и "Колосом" на 44-й минуте полузащитник "горняков" Марлон Гомес забил мяч, который стал юбилейным - 1 000-м голом бразильских легионеров в истории донецкого клуба.