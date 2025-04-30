ua en ru
Ср, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Футболист сборной Украины оценил уровень УПЛ во время войны

Среда 30 апреля 2025 09:05
UA EN RU
Футболист сборной Украины оценил уровень УПЛ во время войны Фото: Валерий Бондарь (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Владимир Варуха

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь считает, что нынешний сезон украинской Премьер-лиги стал одним из самых сильных за последние годы.

Об этом футболист рассказал в интервью РБК-Украина.

Развивается ли УПЛ во время войны

По мнению Бондаря, чемпионат постепенно выходит на новый уровень, и каждый год в борьбу за высокие места включаются новые клубы.

Не в последнюю очередь этому способствует то, что владельцы команд вкладывают средства в развитие инфраструктуры, академии, игроков.

"Днепр-1" боролся за топ еще в первый год после начала полномасштабной войны, "Кривбасс" также до зимы был на первом месте. Сейчас "Александрия" борется за высокие места. Можно увидеть, что каждый год у нас оказывается новая команда, которая борется за высокие места и это конечно супер, что у нас есть такие амбициозные команды", - сказал Валерий.

Футболист также отметил рост конкуренции благодаря легионерам, которые все активнее появляются в составе клубов УПЛ.

Правда, им нужно немного времени на адаптацию к нашему чемпионату и менталитету.

"Мы должны относиться к этому с пониманием", - отметил защитник.

Бондарь выразил надежду, что уровень украинского футбола будет только расти, а коэффициент страны в еврокубках улучшится благодаря сильной Премьер-лиге.

"Этот этап очень важен для нашей страны и для команд", - подчеркнул он.

Ранее Бондарь рассказал, почему у "Шахтера" бывают неудачные моменты в сезоне.

Также футболист сборной Украины сказал, кто выиграет Лигу чемпионов.

Кроме того, читайте, что ест Валерий, чтобы держать себя в идеальной физической форме.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Шахтер
NEWS
Дроновый террор Харькова: число раненых возросло до 45, задействовано 13 бригад "скорой"
Дроновый террор Харькова: число раненых возросло до 45, задействовано 13 бригад "скорой"
DAILY
Генерал Илья Павленко: Россия до начала войны с Украиной была способна захватить Европу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Илья Павленко: Россия до начала войны с Украиной была способна захватить Европу