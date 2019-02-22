Бондар пропонує підвищити зарплати працівникам "Укрзалізниці"

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

За словами Бондаря, зарплати топ-менеджменту "Укрзалізниці" сьогодні є одними з найвищих у Європі

Пересічним працівникам "Укрзалізниці" - машиністам локомотивів, провідникам, будівельникам, слюсарям - потрібно підвищити зарплати. Про це під час зустрічі з представниками Об’єднаної профспілкової організації філії "Пасажирська компанія" ПАТ "Укрзалізниця" у Полтаві заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження", екс-міністр транспорту та зв’язку України Віктор Бондар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

За словами Бондаря, зарплати топ-менеджменту "Укрзалізниці" сьогодні є одними з найвищих у Європі, тоді як оклади всіх інших працівників УЗ відстають від потреб часу.

"Треба піднімати заробітну плату машиністам, провідникам, будівельникам, які працюють на "Укрзалізниці". Скажіть, як слюсар, який відповідає за безпеку та робочий стан вагонів, локомотивів, може працювати за 4 тисячі гривень у місяць? Касир у супермаркеті заробляє більше. Останні новели керівництва УЗ - це скорочення кількості провідників у вагонах, тобто на два вагони залишати одного провідника. А хто, наприклад, забезпечить виведення пасажирів у разі ЧП, коли час іде на лічені хвилини? Є багато інших аргументів на користь того, що провідників скорочувати не можна, а зарплати пересічних працівників УЗ мусять бути переглянуті. Це - не питання економії, це - питання безпеки життя людей!" - сказав Бондар.

Він також додав, що категорично не згодний з ініціативами керівництва "Укрзалізниці" щодо закупівлі вагонів та локомотивів для УЗ в іноземних виробників.

"Є українська промисловість, є українські машинобудівні заводи, локомотивно-ремонтні заводи, є підприємства, що здатні проводити ремонт вагонного составу. Треба завантажувати свою промисловість. Сьогодні ми не бачимо такого підходу від профільного міністерства, від уряду. І взагалі мені здається, що нині абсолютно втрачена транспортна політика, промислова, енергетична. А це - серце, це кровоносна система, це нервова система держави. І вони мають бути в пріоритеті", - наголосив політик.

Він також презентував залізничникам економічну програму Партії "Відродження", яка називається "Власний шлях", в частині, що стосується відродження транспортної галузі. Документ отримав схвальну оцінку представників профспілки УЗ.

Як зазначив голова профспілкової організації ПАТ "Українська залізниця" Вадим Кукса, зазначений курс допоможе вирішити чимало проблем залізничників і зупинить міграцію кваліфікованих робітників.

"Хочеться насамперед відзначити те, що в Партії "Відродження" є чіткий план розвитку транспортної галузі, зокрема, будівництва українських вагонів, локомотивів. Реалізація цієї програми дозволить забезпечити зростання заробітної плати, яка була б конкурентною на ринку праці. Робітники, які працюють на особливо відповідальних роботах - наприклад, монтують вузли в пасажирських, вантажних вагонах, - мусять отримувати високу зарплату. Ми віримо, що озвучені сьогодні ініціативи мотивуватимуть людей до якісної праці й загалом підуть на користь державі", - сказав Вадима Кукса.