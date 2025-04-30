Бондарь назвал самый тяжелый матч "Шахтера" в сезоне

Самый тяжелый матч - в ЛЧ

По словам Бондаря, самым тяжелым для "Шахтера" матчем стал поединок Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты", в котором украинский клуб потерпел болезненное поражение.

"Нам очень тяжело было с ними играть и с самого начала не очень пошла хорошо пошла игра. И знаете, эта команда, она не останавливается даже когда сделала счет 2:0, 3:0, они не все равно атакуют и прессингуют, а с такими соперниками всегда тяжело играть", - отметил Валерий.

Напомним, что "Шахтер" проиграл "Аталанте" во 2 туре ЛЧ со счетом 0:3, что стало одним из самых болезненных поражений для украинской команды в еврокубковом сезоне. Итальянский клуб под руководством Джан Пьеро Гасперини, известный своим агрессивным стилем игры и высоким темпом на протяжении всего матча, в итоге вышел в 1/16 финала плей-офф ЛЧ.

Самые большие эмоции - победы над "Брестом" и "Янг Бойзом"

Бондарь также вспомнил матчи, которые принесли больше всего положительных эмоций. В частности, он отметил победы над швейцарским "Янг Бойз" (2:1) и французским "Брестом" (2:0) в основном раунде Лиги чемпионов.

Эти матчи были, признается Валерий, были очень эмоциональными и важными. Потому что каждый такой успех придает сил и веры в команду.

Стоит отметить, что сами эти победы подарили "горнякам" шансы на еврокубковую осень. Однако пройти в 1/16 ЛЧ в этом сезоне дончанам не суждено было пройти в 1/16 ЛЧ.

Самое большое разочарование - матч против "Динамо" в УПЛ

В то же время, наиболее болезненным для футболиста стал матч 11-го тура чемпионата Украины против принципиального соперника - киевского "Динамо".

Тогда "Шахтер" вышел вперед после забитого гола Артема Бондаренко, но в итоге не смог удержать преимущество и пропустил в концовке от Александра Караваева.

"Это было очень обидно", - признался защитник.