В ударе по драмтеатру в Мариуполе и Краматорскому вокзалу виновата РФ, - комиссия ООН

Ответственность за атаки на Драмтеатр в Мариуполе и железнодорожный вокзал в Краматорске несут войска РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.

Комиссия расследовала обстоятельства нападений, совершенных или вероятно совершенных российскими вооруженными силами, и пришла к выводу, что большинство атак носили неизбирательный характер, а российские армейцы совершали нападения с применением взрывного оружия в населенных пунктах, явно пренебрегая вредом и страданиями, нанесенными гражданскому населению.

"Сотни гражданских лиц находились в местах, пострадавших от обстрелов железнодорожного вокзала Краматорска и драматического театра в Мариуполе. Также сотни гражданских лиц находились в жилых районах Чернигова во время нападений 3 марта 2022 года, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, а многие другие получили ранения", - говорится в докладе.