Болтон погодився дати свідчення в Конгресі США у справі про імпічмент Трампа

Колишній помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон погодився виступити в Конгресі по справі про імпічмент Дональда Трампа, якщо федеральний суд вирішить, що колишні і нинішні радники американського президента не володіють імунітетом перед повістками про дачі показань у законодавчому органі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Washington Post.

Видання повідомляє, що Болтон відповість згодою на виклик демократами в Конгрес США, якщо суд у Вашингтоні, розглядає справи колишнього юридичного консультанта Білого дому Дональда Макгана і колишнього заступника помічника президента США з нацбезпеки Чарльза Каппермана, які також були викликані в Конгрес, вирішить, що законодавці мають такими повноваженнями

Білий дім заборонив своїм колишнім співробітникам підкорятися повістками Конгресу США. Таким чином, суд повинен вирішити, чи володіє законодавчий орган прерогативою в даному питанні.

Судові слухання по суті у зазначених справах, що розглядаються окремо, почнуться не раніше грудня, тому, як зазначає видання, невідомо, коли Болтон може постати перед членами Конгресу США.

Нагадаємо, в кінці грудня демократи в Палаті представників Конгресу США викликали на слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа Джона Болтона і ще двох ключових співробітників Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі. Болтон повинен був дати свідчення сьогодні, 7 листопада.

Також РБК-Україна писало, що в США назвали ім'я можливого співробітника спецслужб, який подав скаргу на телефонна розмова між президентами США та України Дональдом Трампом. Інформатором є Ерік Чарамелла, який працює аналітиком в Центральному розвідувальному управлінні США.