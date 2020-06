Болтон розповів про ставлення Трампа до влади України

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що американський президент Дональд Трамп ставився до української влади як до інструменту для досягнення політичних цілей. Зокрема - для компромату на політичного опонента Джозефа Байдена.

Про це Болтон розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Трамп, за словами його колишнього радника, намагався домогтися від української влади розслідування щодо Байдена. Про це Болтон написав у книзі "Кімната, де це сталося: Мемуари Білого дому" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

Історія зі спробою чинити тиск на українського преидента Володимира Зеленського обернулася для Трампа процедурою імпічменту, яка в підсумку була провалена.

"Я не кажу, що Трампа не потрібно було піддати імпічменту, я кажу лише про те, що були дії, не всі з яких були б підставою для імпічменту, - підкреслив Болтон.

Додамо, що Трамп відправив Болтона у відставку у вересні минулого року. У той же період з подачі демократів почалася процедура імпічменту.

Мемуари Болтона про його роботу в Білому домі вийшли в продаж у вівторок, 23 червня. У книзі багато негативних коментарів про Трампа та його методи управління країною.

Нагадаємо, Трамп уже розкритикував книгу Болтона і висловив думку, що за таке автор мемуарів повинен сісти у в'язницю, оскільки американський президент побачив там публікацію секретних даних.