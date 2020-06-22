Болтон розповів про побоювання перед зустріччю Трампа і Путіна в 2018 році

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон розповів, що не знав чого очікувати від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа під час переговорів з його російським колегою Володимиром Путіним. Мова йде про зустріч у Гельсінкі у 2018 році.

Про це повідомляє ABC News.

За словами Болтона, Путін ретельно готується до зустрічей на відміну від Трампа, тому ніхто не знав, що може сказати американський лідер.

"У будь-який момент ми не знали, що він скаже. Тепер, як виявилося, і про це я пишу у книзі, на моє переконання, нічого незручного на зустрічі тет-а-тет не сталося. Але це означає, що ми пішли із зустрічі неушкодженими", - сказав Болтон.

Також він додав, що Трамп неодноразово заявляв, що хоче укласти з Росією велику угоду в області контролю над озброєннями, однак президент ніколи конкретно не обговорював цю угоду з РФ.

"У нас ніколи не було конкретних розмов про те, що це може бути, якими будуть наслідки - питання, які надзвичайно складні для будь-якої людини. Це важко для будь-якого президента, який приходить. Але щоб вивчити проблеми і бути готовим обговорювати їх, ви повинні підготуватися. А цього, боюся, занадто часто просто не було", - заявив Болтон.

Зазначимо, у 2021 році закінчується термін дії договору СНО-3 між РФ і США. Однак 22-23 червня мають відбутися російсько-американські консультації з питань стратегічної стабільності. Очікується, що однією з тем переговорів стане питання продовження договору про стратегічні наступальні озброєння.

Нагадаємо, Болтон розкритикував зовнішню політику Дональда Трампа заявивши, що у нинішнього президента, зокрема, немає стратегій щодо Росії і Китаю.

Також РБК-Україна писало, що 23 червня має вийти книга спогадів Джона Болтона про його перебування в Білому домі, Дональд Трамп вже пригрозив йому кримінальною відповідальністю у разі, якщо мемуари будуть опубліковані.