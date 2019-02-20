Болтон закликав військових Венесуели пустити в країну гуманітарну допомогу

Радник Трампа заявив, що військові повинні виконати свій обов'язок із захисту мирних громадян

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы разрешить поставки гуманитарной помощи в страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Болтона в Twitter.

Он призвал военных Венесуэлы выполнить свой долг по защите мирных граждан.

"Венесуэльские вооруженные силы должны выполнить свой долг по защите гражданских лиц на границе с Колумбией и Бразилией и позволить им мирно ввезти гуманитарную помощь - без насилия или страха возмездия", - написал советник Трампа.

Он добавил, что США "не забудут любые действия со стороны вооруженных сил Венесуэлы по потворству или подстрекательству насилия против мирных гражданских лиц".

"У руководства военных еще осталось время сделать правильный выбор", - подчеркнул Болтон.

Отметим, Президент Венесуэлы Николас Мадуро называет гуманитарную помощь США и других стран, которые его не признают, подачками, в которых Венесуэла не нуждается.

Напомним, власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро приняли решение закрыть морскую границу с несколькими островами в Карибском море накануне доставки в страну иностранной гуманитарной помощи.