Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув з візитом до Києва. Про це повідомило посольство США в Україні у Twitter.

У прес-службі повідомляється, що Болтон сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями.

"Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями", - йдеться у прес-службі.

Нагадаємо, раніше Болтон анонсував візит в Україну. Він також тоді заявив про підтримку президента України Володимира Зеленського.

Крім того, повідомлялось, що Болтон цього тижня відвідає Білорусь. Це буде перший візит представника США такого рангу в країну за останні 19 років.

Крім візиту Болтона, джерела повідомлили також про приїзд наступного місяця в Білорусь заступника держсекретаря США з політичних питань Девіда Гейла, який повинен обговорити розширення американської дипломатичної присутності в країні, зокрема можливий обмін послами.