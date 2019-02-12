Болтон застеріг країни, що ведуть бізнес з Венесуелою

Болтон попередив про можливу негативної реакції на це США.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предостерег страны, которые ведут бизнес с Венесуэлой, о возможной негативной реакции на это США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

При этом Болтон не уточнил, какие именно действия Вашингтон может предпринять.

"Страны и фирмы, которые поддерживают разграбление Мадуро венесуэльских ресурсов, не будут забыты. Соединенные Штаты продолжат использовать всю свою мощь, чтобы сохранить активы венесуэльского народа и побуждать все страны к совместной работе во имя той же цели", - написал он.

В том же сообщении Болтон разместил ссылку на материал агентства Bloomberg о визите в Индию венесуэльского министра нефти Мануэля Кеведо.

Напомним, The Wall Street Journal сообщало, что из-за санкций США против Венесуэлы ее нефтяная промышленность оказалась на грани краха. Организация стран-экспортеров нефти отказалась выступить в защиту лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который обратился с просьбой поддержать Каракас.

Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны.