Великий потік біженців з України може стати позитивом для Європи, - МВФ

"В довгостроковій перспективі, Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак, дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили", - сказав він.

За його словами, Польща приймає значну кількість біженців - три мільйони з п’яти мільйонів тих, хто полишив Україну. Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП. Це немало.

"Однак Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям. Все ж, є вплив на бюджет і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти і тому ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно", - додав він.

Раніше на цьому тижні МВФ прогнозував, що через російське вторгнення в Україну економічне зростання в 19 країнах, що використовують євро, в 2022 році складе 2,8%, що на 1,1 процентних пункти нижче прогнозу в січні.