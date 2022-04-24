ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Большой поток беженцев из Украины может стать позитивом для Европы, - МВФ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 24 апреля 2022 11:18
Большой поток беженцев из Украины может стать позитивом для Европы, - МВФ Фото: беженцы из ЕС может стать позитивом для Европы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большой поток беженцев из Украины в ЕС из-за российского вторжения может стать позитивом. Страны Европы нуждаются в рабочей силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора Европейского департамента МВФ Альфреда Кеммера Голоса Америки

"В долгосрочной перспективе, Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако, кое-кто из беженцев может остаться на долгий период и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не хватает рабочей силы", - сказал он.

По его словам, Польша принимает значительное количество беженцев - три миллиона из пяти миллионов тех, кто покинул Украину. Расходы для польского бюджета будут составлять, по оценкам, от 0,5 до 1% ВВП. Это немало.

"Однако Польша приветствует беженцев и мы понимаем европейскую солидарность, солидарность многих европейских стран, когда речь идет о помощи украинским беженцам. Все же, есть влияние на бюджет и нам известно, что есть давление на рынок жилья, но есть значительное желание помочь и поэтому мы считаем, что первая фаза была проведена очень успешно", - добавил он.

Ранее на этой неделе МВФ прогнозировал, что из-за российского вторжения в Украину экономический рост в 19 странах, использующих евро, в 2022 году составит 2,8%, что на 1,1 процентных пункта ниже прогноза в январе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
NEWS
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает