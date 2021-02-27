Більшість жителів Німеччини підтримують запровадження COVID-паспортів

Переважна більшість жителів Німеччини підтримують запровадження сертифікату вакцинації від коронавірусу. Цей документ може дозволити відвідувати театри, спортивні заходи або полегшити подорож.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення агентства dpa, повідомляє Deutsche Welle.

За результатами опитування, 16% респондентів виступають за запровадження сертифікату вакцинації за ізраїльською моделлю. Ще 44% учасників опитування вважають, що з цим треба почекати, поки всі в Німеччині отримають пропозицію про щеплення. Згідно з останніми планами, це має бути до 21 вересня. Водночас 35% опитаних проти запровадження цього сертифікату, який надає переваги вакцинованим людям.