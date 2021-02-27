Большинство жителей Германии поддерживают введение COVID-паспортов
Подавляющее большинство жителей Германии поддерживают введение сертификата вакцинации от коронавируса. Этот документ может позволить посещать театры, спортивные мероприятия или облегчить путешествие.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу агентства dpa, сообщает Deutsche Welle.
По результатам опроса, 16% респондентов выступают за введение сертификата вакцинации по израильской модели. Еще 44% участников опроса считают, что с этим надо подождать, пока все в Германии получат предложение о прививках. Согласно последним планам, это должно быть до 21 сентября.
В то же время 35% опрошенных против введения этого сертификата, который предоставляет преимущества вакцинированным людям.
Напомним, лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности предоставлять льготы для вакцинированных от коронавируса людей, но не сразу.
Ранее власти Израиля представила свой сертификат вакцинации, который дает многочисленные преимущества тем, кто выздоровел от коронавируса, и лицам, которые уже вакцинировались.
В ВОЗ призвали страны не вводить так называемые "COVID-паспорта". Однако, если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин изменится, такие документы могут понадобиться, считают в организации.