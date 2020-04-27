Большинство зараженных коронавирусом в США не подозревают об этом, - NYT

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Штатах необходимо масштабное тестирование людей без симптомов

Большинство зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах не подозревают о заболевании. Об этом сообщают директор Pharos Global Health Advisors и лектор Института международных отношений при Йельском университете Шань Сон Лин и профессор клинической эпидемиологии Йельского университета Роберт Хехт, передает издание The New York Times.

Сообщается, что единственные люди, которым в США сделали тесты на коронавирус - это те, у кого проявляются симптомы COVID-19. В связи с чем, авторы статьи выступают за то, что в Штатах необходимо масштабное тестирование людей без симптомов.

Небольшая выборка анализов крови на антитела показала, что 2,7 млн жителей Нью-Йорка могли заразиться коронавирусом, не зная этого.

Недавно исследование показало, что примерно треть жителей города Челси в штате Массачусетс, вероятно, заразились, но лишь половина из них смогли вспомнить, что за последние четыре недели у них наблюдался хотя бы один симптом коронавируса. Другое небольшое исследование среди беременных женщин в Нью-Йорке показало, что 15% были заражены коронавирусом. Однако у 80% из них не было никаких симптомов. Также на атомном авианосце Theodore Roosevelt из 840 случаев заражения 60% проходили без каких-либо признаков.

Из чего авторы делают из этого вывод, что COVID-19 более распространен, чем показывает ограниченное количество проведенных в США тестов. И миллионы людей продолжают распространять патоген, даже не подозревая об этом.

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки рассматривает май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

Кроме того, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо указал на исследование, которое показывает, что штаммы COVID-19 проникли в Нью-Йорк из Европы, а не Китая.