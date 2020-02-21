Більшість затриманих у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція

Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна)

Майже всіх затриманих вже відпустили

Більшість затриманих в результаті зіткнень в Нових Санжарах не є місцевими жителями. Про це заявив прес-секретар поліції Полтавській області Юрій Сулаєв, передає місцеве видання "Коло".

За даними місцевих ЗМІ, з 24 затриманих 16 осіб були іногородніми.

"Так, були люди на машинах з номерами з інших областей. Якщо говорити про те, що 16 з 24 були немісцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення", - зазначив Сулаєв.

Нагадаємо, сьогодні начальник поліції Полтавської області Іван Виговський заявив, що станом на ранок 21 лютого затримано одну особу.

"Всього протягом дня доставили до підрозділу 24 особи, всі вони місцеві. Але, сьогодні аналізуючи ту ситуацію, ми бачимо там і сторонніх осіб, вони будуть також ідентифіковані, встановлені", - додав він.

Зазначимо, поліція відпустила 23 затриманих у Нових Санжарах. Станом на ранок 21 лютого ситуація в селищі спокійна. Правоохоронці Полтавської області несуть службу в посиленому режимі.