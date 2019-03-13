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Більшість українців вважає Порошенка найбільш ймовірним переможцем на виборах, - опитування

Новини » Вибори 2019    13.03.2019 - 15:12
Більшість українців вважає Порошенка найбільш ймовірним переможцем на виборах, - опитування
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

У перемогу Порошенка вірять 23,9% респондентів

Найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах 2019 більшість опитаних українців вважають чинного президента Петра Порошенка. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс" з 5 по 10 березня 2019 року.

Так, під час дослідження респондентам також було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним президентом України.

Найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають Петра Порошенка – 23,9%. Перемогу Володимиру Зеленському прогнозують 19,3% опитаних, а Юлії Тимошенко –13,2%.

В перемогу решти кандидатів респонденти вірять неохоче, жоден з кандидатів не отримує показники вищі за 3%. Близько чверті опитаних (24%) ще не змогли визначитись з тим, хто саме стане наступним президентом України.

Вибірка дослідження - 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження: +/– 2,1%

Методом дослідження було особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Нагадаємо, відповідно до даних "Соцису", комік Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять у другий тур президентських виборів 2019.

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