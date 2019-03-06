Більшість українців підтримують спрощене оподаткування для малого бізнесу

Українці добре ставляться до дрібним підприємцям

Большинство украинцев (57%) считают, что нужно оставить упрощенную систему налогов, поскольку она стимулирует развитие бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, только 19% поддерживают ликвидацию такой налоговой системы, ведь она позволяет избегать уплаты налогов. Четверть опрошенных не смогли сформировать свое мнение на этот счет.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 19-28 февраля 2019 года среди 2500 респондентов. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию 1 февраля 2019 года на учете в Украине находится 1 778 тыс. физических лиц предпринимателей (ФЛП), из них 1 252 тыс. плательщиков единого налога.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти 40% украинцев хотели бы иметь собственное дело, еще 10% уже являются владельцами своего бизнеса. По данным опроса, две трети опрошенных склонны считать, что государство мешает деятельности малого и среднего бизнеса в Украине. Лишь 7% полагают, что власти способствуют развитию предпринимательства, и 14% - что они пока не вмешиваются в деятельность предпринимателей.