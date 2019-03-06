Половина українців хотіли б мати власний бізнес

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Власна справу вже є у кожного десятого громадянина

Майже 40% українців хотіли б мати власну справу, ще 10% вже є власниками свого бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, дві третини опитаних схильні вважати, що держава заважає діяльності малого і середнього бізнесу в Україні. Лише 7% вважають, що влада сприяє розвитку підприємництва, і 14% - що вона поки не втручається у діяльність підприємців.

Серед представників різних категорій бізнесу найбільше українці довіряють дрібним (63%) і середнім (60%) підприємцям. 27% зазначили, що довіряють власників великого бізнесу. З іншого боку, рівень довіри до олігархам низький - 8%.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 19-28 лютого 2019 року серед 2500 респондентів. Метод - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості в III кварталі 2018 року займали 6,1% у структурі доходів громадян.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату у промисловості не змінився в порівнянні з IV кварталом 2018 року і склав плюс 0,9%.