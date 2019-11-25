Більшість українців підтримують акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Про справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк чули 73% громадян України. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

За даними опитування, ефективними дії правоохоронних органів щодо цієї справи вважають лише 9%, а 74,5% оцінюють дії правоохоронців як неефективні. Причому 89% опитаних заявили, що для них особисто важливо, щоб розслідування цієї справи довели до кінця і лише для 6% це не важливо.

Про громадську ініціативу "Хто замовив Катю Гандзюк?" чули 34% українців, водночас підтримують цю ініціативу 85% і лише 5% - не підтримують.

Основну відповідальність за розкриття злочинів, що пов’язані з діяльністю громадських активістів, на думку опитаних, несуть в першу чергу прокуратура (66%), поліція (57%) і суди (38%).

Дані опитування свідчать, що 84% громадян вважають напади на громадських активістів важливою проблемою. Тому не випадково, що 77% опитаних певні, що бути громадським активістом в Україні не є безпечним і лише 14% впевнені у безпечності.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні на активістку Катерину Гандзюк було скоєно напад. Її облили сірчаною кислотою, в результаті вона отримала хімічні опіки тулуба, руки та обличчя (більше 35% тіла). Вона померла в лікарні 4 листопада.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці жовтня 2019 року громадським організаціям довіряють 48% респондентів, не довіряють - 27%.