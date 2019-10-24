Соціологи заміряли рівень довіри до президента

Фото: президент України (РБК-Україна)

Довіра до президента в жовтні 2019 року майже така сама, як до ветеранів АТО

Наприкінці жовтня 2019 року президенту України довіряють 66% громадян. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною група "Рейтинг".

За даними опитування, найбільше українці довіряють волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%).

Крім того, висока довіра до армії (65%) та церкви (56%).

Громадським організаціям довіряють 48% респондентів, міським/сільським головам - 47%, Національній гвардії - 46%, уряду - 45%, Верховній раді - 44%, місцевим ЗМІ - 43%, загальнонаціональним ЗМІ - 42%, Службі безпеки України - 38%, обласним державним адміністраціям - 32%.

Іншим інституціям швидше не довіряють, аніж довіряють. Так, поліції не довіряють 49%, довіряють - 31%, прикордонній службі - 41% та 23% відповідно, Державному бюро розслідувань - 41% та 23%, податковим органам - 50% та 20%, митним органам - 51% та 19%, НАБУ - 49% та 17%, Національному агентству з питань запобігання корупції - 48% та 15%.

Найбільше українці не довіряють органам прокуратури (62%) та судам (66%). Довіряють їм лише 14-15%.

Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження 19-22 жовтня 2019 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, президенту України Володимиру Зеленському на початку жовтня 2019 року довіряли 70,5% українців, не довіряли - 22,1%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку вересня 2019 року діяльність президента Володимира Зеленського позитивно оцінювали 69,7% українців, негативно - 8,7%, а 19% вважали, що поки що зарано давати оцінку.