Більшість українців незадоволені роботою уряду і парламенту

У середині грудня 2019 року лише 9% українців вважали, що в роботі Кабінету міністрів і Верховної ради було більше успіхів, ніж невдач. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У той же час 26% респондентів заявили, що в роботі уряду було більше провалів. Негативно оцінили роботу парламенту 30% опитаних. Близько 40% сказали, що успіхів і невдач було порівну.

Як зазначають соціологи, більш критичні оцінки щодо роботи цих інститутів спостерігалися серед виборців усіх парламентських партій, за винятком партії "Слуга народу". У той же час навіть серед прихильників цієї політичної сили переважали нейтральні оцінки.

При цьому 31% українців вважають, що за підсумками року у діях президента Володимира Зеленського було більше успіхів, ніж невдач. 41% сказали, що в діях глави держави успіхів і поразок було порівну. Лише 14% зазначили, що в його роботі переважали невдачі.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року роботою президента Володимира Зеленського були задоволені 62% українців, незадоволені - 25%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради та Кабінету міністрів. Оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше тих, хто не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).