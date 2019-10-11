Більшість областей вже отримали тепло, - Мінрегіонбуд

У п'ятницю, 11 жовтня, у 18 областях і Києві почалося опалення об'єктів соціальної сфери, а в 8 областях почалася подача тепла в житлові будинки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіонбуду.

Як зазначається, найкраща ситуація з подачею тепла у освітніх та медичних закладах спостерігається у Києві (89,1%), Житомирській (65,2%), Черкаській (44,5%), Івано-Франківській (40,1%), Сумській (35,2%) та Чернігівській (33,7%) областях.

Подачу тепла в житлові будинки розпочато в Івано-Франківській (32,3%), Житомирській (21,6%), Рівненській (16%), Сумській (7,7%), Київській (4,1%) областях.

У Чернівецькій, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях подачу тепла не почали навіть для держустанов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про загрозу зриву опалювального сезону. Зокрема, глава держави відзначив проблеми з опалювальним сезоном у Львівській області.

Раніше повідомлялося, що 11 жовтня у Львові припинили подачу тепла в об'єкти соціальної інфраструктури нібито через поліпшення погодних умов, які очікуються в найближчі дні.

Також РБК-Україна повідомляло, що АМКУ буде штрафувати теплопостачальників за зрив опалювального сезону. Мова йде про компанії-монополісти.

Зазначимо, орієнтовний календарний старт опалювального сезону - 15 жовтня. Однак дата може змінитися, якщо середньодобова температура протягом трьох діб буде нижче 8 градусів тепла.