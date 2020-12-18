Більшість безпосередніх учасників судів в Україні задоволені вердиктами

Задоволені рішенням судів більшість українців, хто протягом останніх двох років брав участь у розгляді судових справ як позивач, відповідач, обвинувачений, потерпілий, свідок чи експерт. Понад половина (53,3%) відповіли, що рішення суду було законним і справедливим.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Водночас 22,5% опитаних не вважають рішення законним і справедливим, ще 13,1% не відоме це рішення, а 12,0% зазначили, що їм важко відповісти на це питання.

Частка тих, хто вважає, що рішення суду було законним і справедливим, статистично не відрізняється від результатів, отриманих під час попередніх опитувань у 2012, 2017 і 2019 рр.

Серед тих, хто брав участь у розгляді судових справ як позивач, відповідач, обвинувачений чи потерпілий, 45,5% відповіли, що рішення суду було на їх користь, 19,9% - на користь супротивної сторони, 16,6% - що воно було компромісним, 18,5% - що суд не виніс жодного рішення.

Серед респондентів, які відповіли, що рішення суду було на їх користь, 88,5% зазначили, що воно було законним і справедливим.

Серед респондентів, опитаних за загальнонаціональною вибіркою, 12,8% доводилося протягом останніх двох років брати участь у розгляді судових справ у будь-якій якості (свідка, позивача, відповідача, підсудного, потерпілого, експерта, судді, адвоката, співробітника суду).

Найбільше серед них тих, хто брав участь у таких засіданнях в якості позивача (4,7% усіх опитаних), свідка (3,2%), відповідача (2,5%) та потерпілого (2,0%).

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 14 жовтня 2020 року серед 2019 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки - 2,3%. Опитування учасників судових засідань на виході з судів здійснювалося з 21 по 28 жовтня 2020 року. Було опитано 1117 респондентів.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, українці найчастіше висловлюють довіру громадським організаціям і тим структурам, що забезпечують оборону країни та безпеку. Всім іншим інститутам висловлюється недовіра частіше, ніж довіра.